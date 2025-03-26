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Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь

Онищенко выступил за увеличение возраста, к которому относят молодежь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Увеличение возраста, к которому относят молодежь, имеет смысл, так как растет средняя продолжительность жизни и меняется возрастная структура, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее руководитель Росмолодежи Григорий Гуров к своему сообщению в соцсетях прикрепил комментарий руководителя АНО «Семья и Родина», члена Комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. При этом позже он сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне данный вопрос не поднимался.

«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — сказал Онищенко.

Он отметил, что средняя продолжительность жизни растёт, то есть меняется и возрастная структура, поэтому в данном вопросе есть рациональное зерно.

При этом при повышении возраста молодёжи не должно быть никакого административного давления, необходимо обоснование, что это даст экономике и науке, подчеркнул Онищенко.

В России, согласно федеральному закону, молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.