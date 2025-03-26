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В очередную красивую дату в Красноярском крае поженились 92 пары

В красивую дату для свадьбы 25.03.25 в отделах ЗАГС Красноярского края зарегистрировали 92 семейных союза.

Источник: Соцсети

Браки заключили влюбленные пары различного возраста в Красноярске, Кежемском, Ужурском и других районах края.

Напомним, красивыми для свадьбы называют числа, в которых день и месяц повторяются или перекликаются с годом. В этом году популярностью будут пользоваться даты с сочетанием цифры 2 и 5.

Следующая красивая дата — 04.04.25. А чтобы пары могли зарегистрировать браки еще в две красивые даты — 25 мая и 12 июня — ЗАГСы даже откроются в выходные. Напомним, заявление необходимо подавать минимум за месяц до свадьбы.