В Приморье временно запретили охоту в Хасанском округе из-за пожаров

Ограничения коснулись добычи водоплавающей и боровой дичи и будут действовать до 28 апреля.
«В Хасанском муниципальном округе закрыта охота на гуся, казарку, утку, лысуху, камышинку, а также на боровую дичь», — уточнили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, отметив, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан и защиту природных ресурсов региона.
При этом охота в центральных районах Приморья без использования подсадной утки разрешена с 5 по 14 апреля, а на севере края — с 12 по 21 апреля. В то же время охота с подсадной уткой продолжается по всей территории региона с 8 марта по 25 апреля.