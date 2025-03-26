Врач назвал простой, но действенный способ, который поможет защититься от ОРВИ

Отметим, только за прошедшую неделю ОРВИ подтвердилось у 22 927 жителей Иркутской области, более 14 тысяч из них — дети. Еще 477 человек слегли с гриппом. Важно соблюдать меры профилактики, в числе которых мытье рук, здоровый образ жизни и влажная уборка, как дома, так и в офисе.