Врач назвал простой, но действенный способ, который поможет защититься от ОРВИ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциям остается на высоком уровне. Чтобы не подхватить заразу, сибиряки пьют горячий чай с медом и лимоном, едят чеснок и избегают скоплений людей. В разговоре с NEWS.ru врач-терапевт раскрыл простой, но действенный способ, который поможет защититься от вирусов.
— Пожилым людям я бы посоветовал носить медицинские маски. Они дают определенную степень защиты. Возрастным россиянам следует беречь себя особенно тщательно — зачастую респираторные заболевания протекают у них особенно тяжело, — прокомментировал Смирнов.
Отметим, только за прошедшую неделю ОРВИ подтвердилось у 22 927 жителей Иркутской области, более 14 тысяч из них — дети. Еще 477 человек слегли с гриппом. Важно соблюдать меры профилактики, в числе которых мытье рук, здоровый образ жизни и влажная уборка, как дома, так и в офисе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что неделя профилактики инфекционных заболеваний проходит в Иркутске.