До +12 градусов потеплеет в среду на Южном Урале

В среду, 26 марта, в Челябинской области будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ветер южной четверти 2−7 метров в секунду.
В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов. Ветер южной четверти 2−7 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 26 марта, у Александра, Григория, Михаила, Никифора, Николая, Терентия, Христины.
Между прочим, 26 марта 2025 года отмечают Никифоров день. Согласно народным приметам, сегодня супругам не следует вытирать руки одним полотенцем. Дело в том, что из-за этого в доме начнутся ссоры.