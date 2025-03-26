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До +12 градусов потеплеет в среду на Южном Урале

В среду, 26 марта, в Челябинской области будет малооблачно, без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 81% 758 мм рт. ст. +8°

В среду, 26 марта, в Челябинской области будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ветер южной четверти 2−7 метров в секунду.

В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов. Ветер южной четверти 2−7 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 26 марта, у Александра, Григория, Михаила, Никифора, Николая, Терентия, Христины.

Между прочим, 26 марта 2025 года отмечают Никифоров день. Согласно народным приметам, сегодня супругам не следует вытирать руки одним полотенцем. Дело в том, что из-за этого в доме начнутся ссоры.