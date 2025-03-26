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Инфляция в Приморье бьет рекорды: кто виноват и что дорожает

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта, ФедералПресс. В феврале 2025 года годовая инфляция в Приморском крае достигла 10,24%, превысив январский показатель (9,62%). Основной причиной ускорения роста цен стало подорожание продуктов питания и замедление снижения стоимости некоторых непродовольственных товаров.

Источник: Freepik

«В феврале производители и поставщики переложили возросшие издержки на потребителей, а предложение ряда продуктов сократилось. Кроме того, цены на отдельные непродовольственные товары снижались менее значительно, чем год назад», — пояснили в Дальневосточном ГУ Банка России.

Годовой рост цен на продовольствие ускорился до 10,62% (в январе — 9,43%). Наибольший вклад в инфляцию внесли:

колбасы и мясные полуфабрикаты, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба.

Местные производители объясняют подорожание увеличением затрат на логистику, сырье, упаковку и зарплаты сотрудников.

В непродовольственном сегменте инфляцию подстегнул рост цен на подержанные иномарки — 6,16% в феврале против 5,73% в январе. Хотя в месячном выражении машины немного подешевели из-за укрепления рубля, их снижение было менее заметным, чем год назад. Тогда цены резко упали после восстановления поставок б/у автомобилей через третьи страны (на фоне запрета Японии на экспорт в августе 2023 года).

Инфляция в сфере услуг немного замедлилась (15,40% после 15,41%). Подорожание связано с ростом затрат медучреждений на импортное оборудование и расходники. Однако укрепление рубля смягчило рост цен на зарубежный туризм — стоимость путёвок росла медленнее, чем в январе.

Приморье по уровню инфляции (10,24%) опередило ДФО (9,57%) и Россию в целом (10,06%).

Напомним, по итогу января инфляция в Приморье ускорилась из-за роста цен на отдельные услуги. Какие продукты подорожали сильнее всего в крае в феврале, рассказываем по ссылке.