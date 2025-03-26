Инфляция в Приморье бьет рекорды: кто виноват и что дорожает

В непродовольственном сегменте инфляцию подстегнул рост цен на подержанные иномарки — 6,16% в феврале против 5,73% в январе. Хотя в месячном выражении машины немного подешевели из-за укрепления рубля, их снижение было менее заметным, чем год назад. Тогда цены резко упали после восстановления поставок б/у автомобилей через третьи страны (на фоне запрета Японии на экспорт в августе 2023 года).