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Обвиняемый во взятке на сумму 36 млн рублей генерал Шамарин попросился на СВО

Экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, арестованный по обвинению в получении взятки, готов уйти на специальную военную операцию. Об этом сообщили защитники подсудимого.

Источник: Life.ru

Как рассказали адвокаты в беседе с ТАСС, Шамарин неоднократно подавал письма с просьбой отправить его на СВО, чтобы послужить родине. Также сторона защиты уточнила, что запрос обвиняемого сейчас рассматривают в Минобороны.

Напомним, Шамарина задержали в конце мая 2024 года. Ему выдвинули обвинения в получении взятки в размере 36 миллионов рублей, а затем отстранили от должности заместителя главы Генерального штаба. Изначально экс-военный признал, что получил 19 миллионов, но утверждал, что это не было взяткой. А в ноябре 2024 года он признался во взяточничестве и заключил сделку со следствием.