Обвиняемый во взятке на сумму 36 млн рублей генерал Шамарин попросился на СВО

Напомним, Шамарина задержали в конце мая 2024 года. Ему выдвинули обвинения в получении взятки в размере 36 миллионов рублей, а затем отстранили от должности заместителя главы Генерального штаба. Изначально экс-военный признал, что получил 19 миллионов, но утверждал, что это не было взяткой. А в ноябре 2024 года он признался во взяточничестве и заключил сделку со следствием.