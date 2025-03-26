Опубликован список энергообъектов, попадающих под запрет на удары

На сайте Кремля опубликован согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, которые подпадут под временный мораторий на удары по энергосистеме.
Речь идет о нефтеперерабатывающих предприятиях, нефтегазопроводах и нефтехранилищах, в том числе насосные станции. Кроме того, в список вошли вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.
Действие моратория началось 18 марта и закончится через 30 суток, если стороны не договорятся о его продлении. Отмечается, что мораторий автоматически может быть отменен, если одна из сторон нарушит это соглашение.
Президент России Владимир Путин поддержал предложенную президентом США Дональдом Трампом идею о компромиссном 30-дневном режиме прекращения ударов по объектам энергетики как со стороны ВС РФ, так и со стороны Украины. Такой была одна из итоговых договоренностей после телефонного разговора лидеров двух стран 18 марта этого года.
Однако Украина практически сразу нарушил установленный мораторий. Недавно с соответствующим заявлением выступили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что Киев продолжает атаковать энергетические объекты на территории России, несмотря на слова главы киевского режима Владимира Зеленского. Киевские власти специально планируют и проводят удары по инфраструктуре, включая международные объекты.
Ранее стало известно, что украинские беспилотники пытались повредить важные объекты в нескольких областях России. Масштабная атака началась вечером 23 марта 2025 года в 22:20 по московскому времени и длилась до 23:10. Дроны были замечены и уничтожены в четырех регионах страны.
А несколькими днями ранее, 21 марта, Вооруженные силы Украины подорвали газоизмерительную станцию «Суджа». Как уточнили в МО РФ, данный инцидент является намеренной и осознанной провокацией со стороны киевского режима.
Несмотря на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва соблюдает договоренность по отказу от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украине, чего нельзя сказать о Киеве.
Вместе с тем, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обратил внимание общественности на то, как Запад отреагировал на нарушение Киевом моратория на удары по энергообъектам. По словам министра, там закрыли глаза на атаку ВСУ по объектам России сразу после договоренности о прекращении ударов по энергоинфраструктуре.