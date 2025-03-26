Опубликован список энергообъектов, попадающих под запрет на удары

Вместе с тем, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обратил внимание общественности на то, как Запад отреагировал на нарушение Киевом моратория на удары по энергообъектам. По словам министра, там закрыли глаза на атаку ВСУ по объектам России сразу после договоренности о прекращении ударов по энергоинфраструктуре.