Никита Михалков высказался против возвращения уехавших из России артистов

Российский режиссер кино Никита Михалков высказал свою позицию в интервью «Известиям»: он против возвращения в Россию деятелей культуры, уехавших из страны и выступающих с ее критикой, однако не видит необходимости в лишении их государственных наград.
Режиссер подчеркнул, что нельзя допускать ситуацию, когда люди, покинувшие Россию и осуждающие ее, смогут впоследствии вернуться и использовать полученные ранее награды в корыстных целях. По его мнению, для таких людей эти знаки отличия уже потеряли всякую ценность.
Ранее с подобной инициативой выступил народный артист России Владимир Девятов. По его словам, если уехавшие артисты захотят вернуться, то первым шагом должно стать искреннее раскаяние. Накануне в адрес уехавших артистов высказался и художественный руководитель Московского Художественного Театра им. Чехова Константин Хабенский. Он подчеркнул, что большинство решений об уезде из РФ было принято на основе эмоций.