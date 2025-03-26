Никита Михалков высказался против возвращения уехавших из России артистов

Ранее с подобной инициативой выступил народный артист России Владимир Девятов. По его словам, если уехавшие артисты захотят вернуться, то первым шагом должно стать искреннее раскаяние. Накануне в адрес уехавших артистов высказался и художественный руководитель Московского Художественного Театра им. Чехова Константин Хабенский. Он подчеркнул, что большинство решений об уезде из РФ было принято на основе эмоций.