Епископ Красноярский и Ачинский Никита прибыл в Красноярск

Напомним, что митрополит Пантелеимон, возглавлявший Красноярскую и Ачинскую митрополии с 2011 года, покинул свой пост по состоянию здоровья. Местом пребывания на покое для него определён Краснодарский край по месту постоянной регистрации с получением содержания от Красноярского епархиального управления.