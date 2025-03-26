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Епископ Красноярский и Ачинский Никита прибыл в Красноярск

26 марта в 12:00 Преосвященный епископ Красноярский и Ачинский Никита возглавит молебен в Покровском кафедральном соборе города Красноярска.

Источник: Красноярская епархия

Епископ Красноярский и Ачинский Никита прибыл в Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской митрополии.

Ранним утром 26 марта Преосвященнейший епископ Красноярский и Ачинский Никита прибыл к месту служения в город Красноярск.

В красноярском аэропорту имени Дмитрия Хворостовского епископа Никиту встретили хлебом-солью настоятели храмов. От администрации Красноярского края правящего архиерея встречал начальник управления общественных связей губернатора края Роман Баринов.

Также сегодня в Красноярск прибыл викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадского Силуан.

Отметим, что 26 марта в 12:00 Преосвященный епископ Красноярский и Ачинский Никита возглавит молебен в Покровском кафедральном соборе города Красноярска.

Напомним, что митрополит Пантелеимон, возглавлявший Красноярскую и Ачинскую митрополии с 2011 года, покинул свой пост по состоянию здоровья. Местом пребывания на покое для него определён Краснодарский край по месту постоянной регистрации с получением содержания от Красноярского епархиального управления.