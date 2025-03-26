Россиянам напомнили о советском лайфхаке для выгодной покупки жилья во время высоких ставок

Впрочем, добавил эксперт, у этой схемы есть два подводных камня. Во-первых, объект недвижимости должен устраивать и продавца, и покупателя, а это не так просто. Во-вторых, это такая же ипотека, но на меньшую сумму за счёт собственной квартиры. Кричевский допустил, что доля альтернативных сделок в этом году может значительно вырасти, но как только ЦБ начнёт снижать ставки, популярность метода вновь упадёт.