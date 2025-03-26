В Госдуме предложили выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми

Как сообщало URA.RU ранее, с 1 апреля 2025 года в России вступит в силу нововведение, касающееся семей с детьми, желающих приобрести жилье. Программа семейной ипотеки с процентной ставкой 6% в год будет расширена: теперь она станет применяться не только к новостройкам, но и к объектам на вторичном рынке. Однако это изменение затронет только те населенные пункты, где объемы нового строительства ограничены.