Кадыр тун-2025: Время молитв, прощения и благословений

Эта ночь считается одной из наиболее благословенных в исламском календаре. Она отмечается в последнюю декаду священного месяца Рамазан. В 2025 году Ночь Предопределения приходится на ночь с 26 на 27 марта.
История и значение Кадыр тун
Согласно исламскому преданию, именно в Ночь аль-Кадр пророку Мухаммеду были ниспосланы первые откровения Корана через ангела Джибриля (Гавриила).
Мусульмане верят, что поклонение в эту ночь ценнее, чем поклонение на протяжении тысячи месяцев. Считается, что в Ночь аль-Кадр Аллах определяет судьбы людей на следующий год и прощает грехи тех, кто искренне кается.
Признаки Кадыр тун
Ночь Предопределения обычно характеризуется следующими признаками: безоблачная погода, не бывает ни очень холодно, ни слишком жарко. Всю ночь до рассвета не падают звезды. В эту ночь Луна светит необычно, а на следующее утро солнце восходит без ослепляющих лучей, с нежным светом.
Верующие ощущают особую благодать и спокойствие, которых не испытывают в течение года.
Традиции и обычаи Кадыр тун
В Ночь Предопределения верующие стремятся провести время в молитвах, чтении Корана и размышлениях. Многие мусульмане проводят эту ночь в мечетях, участвуя в коллективных молитвах (таравих) и дополнительных ночных молитвах (тахаджуд).
Также в эту ночь принято совершать благие дела, раздавать милостыню и помогать нуждающимся. Мусульмане верят, что в Ночь аль-Кадр ангелы спускаются на землю, принося благословения и милость Аллаха.
Определение даты Кадыр тун
Точная дата Ночи аль-Кадр не указана в Коране, однако, согласно хадисам, она приходится на одну из нечетных ночей последней декады Рамадана (21, 23, 25, 27 или 29 ночь). Многие мусульмане отмечают Ночь Предопределения в 27-ю ночь Рамадана, что в 2025 году соответствует ночи с 26 на 27 марта.
Таким образом, Ночь Предопределения — это особенное время для мусульман, посвященное усиленному поклонению, молитвам и духовному очищению, с надеждой на прощение грехов и благословение на предстоящий год.