Пушки детям не игрушки: трехлетняя девочка нашла дома пистолет и застрелила младшую сестру

Дело в том, что мужчина положил пистолет на камин в гостиной и отлучился в комнату, чтобы подготовиться ко сну. Как раз в этот момент огнестрельное оружие обнаружили его трехлетняя и годовалая дочки, которые решили с ним поиграть. Как можно догадаться, недетские игры с пистолетом закончились выстрелом. Пуля попала годовалой девочке в лоб, та скончалась на месте.