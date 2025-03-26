Пушки детям не игрушки: трехлетняя девочка нашла дома пистолет и застрелила младшую сестру

Вечером 28 февраля в доме в Уичито, штат Канзас, произошла стрельба с летальным исходом. Как пишет издание Mirror, звонок в 911 совершил 24-летний Майкл Техеда, который рассказал, что его годовалая дочь застрелена.
Дело в том, что мужчина положил пистолет на камин в гостиной и отлучился в комнату, чтобы подготовиться ко сну. Как раз в этот момент огнестрельное оружие обнаружили его трехлетняя и годовалая дочки, которые решили с ним поиграть. Как можно догадаться, недетские игры с пистолетом закончились выстрелом. Пуля попала годовалой девочке в лоб, та скончалась на месте.
Матери в эту страшную ночь дома не было, но она прибыла в полицейский участок как только узнала о ЧП. Трехлетняя девочка не понимала, что сделала, но постоянно повторяла маме как ей жаль.
В настоящее время отец семейства Техеда обвиняется в убийстве первой степени, совершении тяжкого преступления, создании опасности для детей при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении оружия.
Как KP.RU писал ранее, в США двухлетний ребенок выстрелил в своего близнеца из найденного дома пистолета.