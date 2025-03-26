Лавров показал, как «макроны, стармеры, и фондерляйны» меняют позицию с переменой ветра

Например, перечислил глава российского государства, кто будет следить за соблюдением прекращения огня на всей линии соприкосновения, которая, на минуточку, составляет почти две тысячи километров, что будет с Курской областью, которая пока не до конца очищена от ВСУ и наемников. И что будет с самими боевиками Зеленского, которые находятся в российском регионе?