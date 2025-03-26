Лидеры европейских стран, которые совсем недавно говорили о том, что перемирие в украинском конфликте недопустимо, резко изменили мнение после заявлений представителей режима нелегитимного президента Незалежной Владимира Зеленского о согласии на 30-дневное прекращение огня. Об этом в интервью Первому каналу сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Всякие макроны, стармеры, фондерляйны сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне [президента России Владимира] Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили: Никакого перемирия, надо нам, прежде чем садиться за стол переговоров, накачать [оружием] Украину, чтобы она с позиции силы выступала. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился», — отметил главный российский дипломат.
Предложение о введении временного перемирия прозвучало в середине марта от американского президента Дональда Трампа, и на Западе сторонники режима Зеленского посчитали Москву чуть ли не загнанной в угол таким предложением. Ведь в случае отказа, Россия бы выглядела, считали иностранные политики, нежелающей мира.
Однако ко всеобщему изумлению Европы и ее союзников президент России Владимир Путин согласился с предложениями о прекращении боевых действий. Но отметил, что они должны привести к установлению долгосрочного мира и устранению коренных причин кризиса. Для начала же дискуссии нужно обсудить некоторые вопросы.
Например, перечислил глава российского государства, кто будет следить за соблюдением прекращения огня на всей линии соприкосновения, которая, на минуточку, составляет почти две тысячи километров, что будет с Курской областью, которая пока не до конца очищена от ВСУ и наемников. И что будет с самими боевиками Зеленского, которые находятся в российском регионе?
Недавно свое мнение относительно предлагаемого перемирия выразил Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, раздираемой сегодня внутриполитическими противоречиями и не стихающими протестами. Политик отметил, что считает «скромной, но ценной» позицию России в вопросе перспективы о 30-дневном перемирии на Украине для урегулирования вооруженного конфликта.