У жителей Якутии появится магазин, который был доступен россиянам 30 лет

По словам председателя правительства региона, это сотрудничество не только обогатит ассортимент доступных товаров для жителей Якутии, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Кирилл Бычков также подчеркнул значимость этого партнерства для местного бизнеса: открытие сетей «Магнита» станет стимулом для развития локального предпринимательства, улучшит доступность товаров и улучшит якутскую экономику.