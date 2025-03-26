У жителей Якутии появится магазин, который был доступен россиянам 30 лет

Первые магазины сети «Магнит» откроются в Якутии в 2026 году.
Между правительством Якутии и ОАО «Тандер» (ее владельцем является ПАО «Магнит») подписано соглашение об открытии в регионе первых сетей розничных магазинов «Магнит», реализацию проекта планируется начать с 2026 года. Об этом сообщил председатель правительства республики Кирилл Бычков.
«В Якутию придет сеть федеральных розничных магазинов “Магнит”!» — написал Бычков в telegram-канале. Открытие первых магазинов запланировано на 2026 год.
По словам председателя правительства региона, это сотрудничество не только обогатит ассортимент доступных товаров для жителей Якутии, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Кирилл Бычков также подчеркнул значимость этого партнерства для местного бизнеса: открытие сетей «Магнита» станет стимулом для развития локального предпринимательства, улучшит доступность товаров и улучшит якутскую экономику.