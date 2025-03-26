В Башкирии начали ремонт мечети «Ар-Рахим» — самого знаменитого долгостроя

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что власти региона нашли деньги и начали ремонт недостроенного здания мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. По словам г-на Хабирова, этот масштабный проект обязательно завершат.
— Мы нашли финансирование и приступили к ремонтным работам по недостроенному зданию мечети, которое до этого долго простаивало, — рассказал Радий Фаритович. — Привели в порядок минареты, начали менять кровлю. В этом году также планируем заняться облицовкой фасадов храма. Если все работы будут идти по графику, то уже в следующем году приступим к внутренней отделке.
Радий Хабиров объяснил, что предстоит «очень большой объём работы, поэтому сложно сказать, сколько времени она займёт».
— Параллельно мы начали ремонт Воскресенского собора в Уфе, — добавил он. — Два этих масштабных проекта мы обязательно завершим.
Напомним, мечеть начали возводить еще в 2007 году с подачи первого президента РБ Муртазы Рахимова, но через несколько лет строительство заморозили. В 2009 году выяснилось, что пожертвования башкирских предприятий, перечисленные на строительство мечети — около 70 млн рублей, исчезли в неизвестном направлении.
В 2012 году стройка продолжилась, но уже на деньги благотворительного фонда «Урал», аккумулировавшего средства от продажи башкирской нефтянки. Потом большую часть этих денег пришлось вернуть после того, как нефтяные предприятия деприватизировали.
А в 2016 году возведение мечети вновь заморозили из-за нецелевого использования благотворительных средств. Обыватели утверждают, что судьба мечети была предрешена, когда ее начали строить на проценты от средств, полученных от приватизации башкирского ТЭКа. Мол, в Коране проценты — это «самые греховные деньги».