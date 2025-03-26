В Башкирии начали ремонт мечети «Ар-Рахим» — самого знаменитого долгостроя

— Мы нашли финансирование и приступили к ремонтным работам по недостроенному зданию мечети, которое до этого долго простаивало, — рассказал Радий Фаритович. — Привели в порядок минареты, начали менять кровлю. В этом году также планируем заняться облицовкой фасадов храма. Если все работы будут идти по графику, то уже в следующем году приступим к внутренней отделке.