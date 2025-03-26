Река Миасс в Челябинске выходит из берегов, изменилась схема освещения подпорной стены

«Специалисты МКУ “ЭВИС” пересмотрели схему освещения подпорной стены набережной, чтобы исключить попадание работающей подсветки в зону подъема уровня реки Миасс. Часть светильников отключили. Кабели, находящиеся под водой, обесточили. Оставшиеся элементы освещения, не тронутые водой, работают исправно», — говорится в комментарии мэрии.
Там отметили, что небольшое подтопление набережной было вызвано таянием снега и дополнительным сбросом воды из Шершней.
«Сейчас ситуация стабилизировалась, находится на постоянном контроле у администрации города и МКУ “ЭВИС”», — утверждают чиновники.
Накануне уровень воды сильно повысился, местами доходит до пешеходной набережной, как во время наводнения 2024 года.
На сегодняшний день уровень сброса на Шершневском водохранилище составляет 50 кубических метров в секунду.
«Филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ “Центррегионводхоз” проводится круглосуточный мониторинг состояния Шершневского водохранилища и реки Миасс, чтобы в случае необходимости принимать оперативные решения об изменении параметров сброса воды», — говорится в комментарии Минэкологии.