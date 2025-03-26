Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Река Миасс в Челябинске выходит из берегов, изменилась схема освещения подпорной стены

Река Миасс в Челябинске выходит из берегов — власти пересмотрели схему освещения подпорной стены, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Специалисты МКУ “ЭВИС” пересмотрели схему освещения подпорной стены набережной, чтобы исключить попадание работающей подсветки в зону подъема уровня реки Миасс. Часть светильников отключили. Кабели, находящиеся под водой, обесточили. Оставшиеся элементы освещения, не тронутые водой, работают исправно», — говорится в комментарии мэрии.

Там отметили, что небольшое подтопление набережной было вызвано таянием снега и дополнительным сбросом воды из Шершней.

«Сейчас ситуация стабилизировалась, находится на постоянном контроле у администрации города и МКУ “ЭВИС”», — утверждают чиновники.

Накануне уровень воды сильно повысился, местами доходит до пешеходной набережной, как во время наводнения 2024 года.

На сегодняшний день уровень сброса на Шершневском водохранилище составляет 50 кубических метров в секунду.

«Филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ “Центррегионводхоз” проводится круглосуточный мониторинг состояния Шершневского водохранилища и реки Миасс, чтобы в случае необходимости принимать оперативные решения об изменении параметров сброса воды», — говорится в комментарии Минэкологии.