Река Миасс в Челябинске выходит из берегов, изменилась схема освещения подпорной стены

«Филиалом по эксплуатации водохранилищ Челябинской области ФГБВУ “Центррегионводхоз” проводится круглосуточный мониторинг состояния Шершневского водохранилища и реки Миасс, чтобы в случае необходимости принимать оперативные решения об изменении параметров сброса воды», — говорится в комментарии Минэкологии.