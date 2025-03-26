Апелляционный военный суд в апреле рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой

Приговор в отношении Лазаревой был вынесен в декабре. Телеведущей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Дело против неё было заведено в рамках ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).