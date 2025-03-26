Апелляционный военный суд в апреле рассмотрит жалобу на приговор Лазаревой

Апелляционный военный суд в середине апреля рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой*, которую заочно осудили на шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, сообщает инстанция.
На сайте судебного органа уточняется, что соответствующее заседание назначено на 15 апреля.
Приговор в отношении Лазаревой был вынесен в декабре. Телеведущей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Дело против неё было заведено в рамках ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
Сейчас телеведущая проживает в Испании. Власти РФ объявили её в международный розыск.
Напомним, в декабре Татьяна Лазарева* выразила желание вернуться в Россию. Телеведущая не исключила, что это произойдёт в будущем. Она пожаловалась, что сталкивается с трудностями, связанными с жизнью за границей и интеграцией в местное общество.
* Признана иностранным агентом в РФ, включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.