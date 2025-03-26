В Иркутске продолжают ремонт асфальта

Для этого специалисты МУП «Иркутскавтодор» применяют технологию укладки литого асфальта.
«К работам приступили в конце февраля. Их выполняют во всех районах города. В сутки получается привести в порядок около 60 квадратных метров дорожного покрытия. Такой производительности хватает, чтобы в первую очередь исправить наиболее существенные места деформации», — пояснила начальник отдела содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений мэрии Ксения Цвенгер.
Только за прошедшую неделю такие мероприятия провели на участках улиц Северная, Сарафановская, Иркутской 30-й Дивизии, Декабрьских Событий, Лермонтова, Челнокова, Пискунова, Гоголя, Петрова, Ширямова, Ржанова, Рябикова, Баумана, объездной Ново-Ленино, а также в 18-м Советском переулке и микрорайоне Юбилейный.
С середины апреля будет запущен асфальтобетонный завод. После чего приступят к ямочному ремонту струйно-инъекционным методом, что позволит приводить в порядок около 1000 квадратных метров в сутки, сообщает пресс-служба мэрии.
«В ближайшие дни специалисты комитета городского обустройства начнут обследование с целью оценки текущего состояния улично-дорожной сети и составления планов. Кроме того, в начале мая организуем работы большими асфальтовыми картами. Это позволит устранить дефекты на многих участках дорог, — заявил мэр Иркутска Руслан Болотов. — Отмечу, каждый год объем таких работ довольно внушительный — восстанавливаем до 100 тысяч квадратных метров верхнего слоя асфальта».