В Иркутске продолжают ремонт асфальта

«К работам приступили в конце февраля. Их выполняют во всех районах города. В сутки получается привести в порядок около 60 квадратных метров дорожного покрытия. Такой производительности хватает, чтобы в первую очередь исправить наиболее существенные места деформации», — пояснила начальник отдела содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений мэрии Ксения Цвенгер.