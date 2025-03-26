Омская энергосбытовая компания решила потратить 6,5 млн на люксовый автомобиль

Омская энергосбытовая компания объявила аукцион для покупки автомобиля за 6,37 млн рублей.
Соответствующий запрос появился на сайте госзакупок. Согласно требованиям заказчика, автомобиль должен иметь мощность двигателя от 299 лошадиных сил. Из требований к покупке значится обязательное наличие кожаного салона, а также полная комплектация.
Аукцион открыт до 3 апреля. По документам, внедорожник приобретается для служебных нужд организации. Окончание оформление покупки планируется на 30 июня 2025 года.
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