ТАСС: обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин хочет уйти на СВО

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Вадим Шамарин выразил готовность уехать в зону боевых действий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката.
«Шамариным неоднократно подавались письма о прошении отправить его на СВО, чтобы послужить родине», — следует из сообщения защитника обвиняемого.
Защита уточнила в разговоре с ТАСС, что ходатайство обвиняемого находится на рассмотрении в Министерстве обороны.
Шамарина обвиняют в получении крупных взяток в рамках исполнения гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Ранее бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко попросил отправить его в зону специальной военной операции. Ранее Захарченко был осужден на 14 лет колонии за взятки.