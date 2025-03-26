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ТАСС: обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин хочет уйти на СВО

Генерал-лейтенант Шамарин попросился на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Вадим Шамарин выразил готовность уехать в зону боевых действий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката.

«Шамариным неоднократно подавались письма о прошении отправить его на СВО, чтобы послужить родине», — следует из сообщения защитника обвиняемого.

Защита уточнила в разговоре с ТАСС, что ходатайство обвиняемого находится на рассмотрении в Министерстве обороны.

Шамарина обвиняют в получении крупных взяток в рамках исполнения гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко попросил отправить его в зону специальной военной операции. Ранее Захарченко был осужден на 14 лет колонии за взятки.