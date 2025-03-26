Украинку не пустили в Россию из-за переписки в телефоне

Из документов следует, что родители украинки получили российское гражданство в том 2024 году, однако сама девушка не стала гражданкой страны из-за своей нерасторопности в этом процессе. После попытки переезда в Армавир через территорию РФ украинку остановили на пограничном контроле для дополнительной проверки, включая анализ содержимого ее смартфона. В следствии этого и выяснилось, что она в переписке с матерью выражалась пренебрежительно о россиянах и оставляла комментарии в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. Пограничная служба сочла, что это представляет угрозу безопасности России и общественному порядку, поэтому въезд на территорию страны ей был запрещен.