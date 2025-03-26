Украинку не пустили в Россию из-за переписки в телефоне

В телефоне украинки нашли переписку, дискредитирующую военных и граждан России.
Прибывшая в московский аэропорт Шереметьево 24-летняя украинка в октябре 2024 года не была допущена на территорию России из-за содержимого ее телефона: среди переписок были высказывания, дискредитирующие российских военных и граждан. На российской территории у нее есть вид на жительство (ВНЖ), она также состоит на налоговом учете. Об этом говорится в судебных документах.
«В дальнейшем она планировала отправиться в Армавир, чтобы жить в этом городе на постоянной основе. Пограничники выбрали девушку для прохождения дополнительной проверки, включающей опрос и изучение содержания смартфона. Тут же выяснилось, что в соцсетях украинка оставила одобрительную реакцию под постом “Херсон — це Украина”», — передает РИА Новости информацию из документов.
Из документов следует, что родители украинки получили российское гражданство в том 2024 году, однако сама девушка не стала гражданкой страны из-за своей нерасторопности в этом процессе. После попытки переезда в Армавир через территорию РФ украинку остановили на пограничном контроле для дополнительной проверки, включая анализ содержимого ее смартфона. В следствии этого и выяснилось, что она в переписке с матерью выражалась пренебрежительно о россиянах и оставляла комментарии в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. Пограничная служба сочла, что это представляет угрозу безопасности России и общественному порядку, поэтому въезд на территорию страны ей был запрещен.
В суде девушка заявила, что длительное время проживает в России, никогда не была привлечена к уголовной или административной ответственности и всегда соблюдала законы, включая миграционные. Тем не менее, суд подтвердил, что действия пограничников соответствовали их полномочиям и первостепенной задачей является обеспечение безопасности страны. Иск был оспорен и отклонен.