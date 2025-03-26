Доцент Балынин рассказал, как законно снизить плату за вывоз мусора

При отсутствии дома более 5 дней плату за вывоз мусора можно уменьшить. Подробнее об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Например, месячная плата за вывоз мусора составляет 400 рублей. В случае отсутствия в течение 17 дней в апреле необходимо будет заплатить только за 13 дней. Платеж составит 173,33 рубля вместо 400», — объяснил Балынин.
Экономист при этом обратил внимание, что дни выбытия и прибытия включаются в дни оплаты. Если без них время отсутствия составляет менее 5 дней, то перерасчет произведен не будет.
«Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением и с приложением документов, подтверждающих факт отсутствия», — напомнил собеседник aif.ru.
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