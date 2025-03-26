Оскорблявшая россиян украинка оспорила действия пограничников, не пустивших ее в Россию: вот что решил суд

Суд отклонил иск гражданки Украины, которой российские пограничники отказали во въезде в РФ из-за найденных в ее телефоне дискредитирующих российских военных и граждан высказываний. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.
История произошла в октябре прошлого года с 24-летней гражданкой Украины, имеющей в Российской Федерации ВНЖ и состоящей в стране на налоговом учете. В 2024 году ее родители получили российские паспорта, а сама она из-за «нерасторопности» не успела. Прилетев в Москву, она собиралась дальше отправиться в Армавир и постоянно проживать в этом городе.
Пограничники выбрали девушку для прохождения дополнительной проверки, включающей опрос и изучение содержания смартфона. И тут вскрылось самое неприятное. Оказывается, она поддерживает мнение о том, что Херсон должен быть украинским городом, позволяет себе в переписке с матерью дискредитировала российских военных, а также грубо и уничижительно высказывалась в адрес россиян. Естественно, пограничники запретили девушке пересекать границу России.
В суде украинка давила на то, что в России живет давно, законы страны никогда не нарушала и даже соблюдает миграционное законодательство. Однако суд признал действия пограничников правильными и не выходящими за рамки полномочий. Более того, отметил суд, выявление угроз безопасности РФ — это и есть их первоочередная задача. Исковое заявление было отклонено.
В сентябре 2023 года российский президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины въезжать в Россию без виз. Согласно документу, украинцы могут въезжать на территорию России по паспорту и загранпаспорту, а также по документу с истекшим сроком действия.
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