Оскорблявшая россиян украинка оспорила действия пограничников, не пустивших ее в Россию: вот что решил суд

История произошла в октябре прошлого года с 24-летней гражданкой Украины, имеющей в Российской Федерации ВНЖ и состоящей в стране на налоговом учете. В 2024 году ее родители получили российские паспорта, а сама она из-за «нерасторопности» не успела. Прилетев в Москву, она собиралась дальше отправиться в Армавир и постоянно проживать в этом городе.