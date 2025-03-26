В Костанайской области провели аэрооблет паводкоопасных районов

Мониторинг проводился с борта вертолёта Казавиаспас. В ходе облета были обследованы водоёмы и гидротехнические сооружения Карасуского района. Особое внимание уделили водоотводному каналу в селе Новоселовка, а также состоянию дамб и обводных сооружений.
По информации ДЧС, разливов и подтоплений не зафиксировано, реки остаются в пределах своих русел. Снежный покров в большинстве районов уже растаял, талые воды эффективно сдерживаются инженерными конструкциями.
Паводковая ситуация в регионе оценивается как стабильная. Экстренные службы продолжают круглосуточный мониторинг, чтобы обеспечить безопасность населения и минимизировать возможные риски.