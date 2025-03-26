В Костанайской области провели аэрооблет паводкоопасных районов

Мониторинг проводился с борта вертолёта Казавиаспас. В ходе облета были обследованы водоёмы и гидротехнические сооружения Карасуского района. Особое внимание уделили водоотводному каналу в селе Новоселовка, а также состоянию дамб и обводных сооружений.