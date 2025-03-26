В Амурской области спасли раненую косулю

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар — РИА Новости. Раненую косулю, которая бегала в центре города Свободный Амурской области, поймали спасатели и охотоведы, сообщает администрация города.
«Сегодня утром жители города заметили на площади раненую и испуганную косулю. Она была слаба, оставляла кровавые следы и часто ложилась от усталости. Спасатели оперативно выехали на место, но животное, избегая людей, убежало в сторону улицы Карла Маркса. После непродолжительной погони косулю удалось поймать во дворах жилых домов», — говорится в официальном Telegram-канале администрации.
Сотрудники управления по делам ГО и ЧС передали её охотоведам, которые отвезут животное в безопасное место и выпустят на волю, уточняется в тексте.