Академик РАН Онищенко выступил за увеличение возраста «молодежи» до 40 лет

На данный момент молодежью в России считают граждан от 14 до 35 лет. Однако средняя продолжительность жизни растет, возрастная структура тоже не стоит на месте. Российские представители предложили поднять возраст «молодежи» до 40 лет. Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко согласился с инициативой, транслирует РИА Новости.
Он считает, что предложение имеет смысл. Рациональность идеи в том, что человеческое мышление изменилось за последние годы. Возрастная структура уже иная. Однако важно помнить, что повышение возраста «молодежи» не должно отражаться в административном ключе. Нужно отказаться от давления на общество.
«В этом [повышении возраста “молодежи”] есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — выразил мнение Геннадий Онищенко.
KP.RU также выявил, когда у женщин в России наступает конец репродуктивного возраста. Примерный диапазон — 45−49 лет. При этом 10% женщин не имеют детей к этому возрасту.