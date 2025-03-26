Академик РАН Онищенко выступил за увеличение возраста «молодежи» до 40 лет

Он считает, что предложение имеет смысл. Рациональность идеи в том, что человеческое мышление изменилось за последние годы. Возрастная структура уже иная. Однако важно помнить, что повышение возраста «молодежи» не должно отражаться в административном ключе. Нужно отказаться от давления на общество.