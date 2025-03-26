Guardian: принц Гарри со скандалом ушел из своего благотворительного фонда

Принц Гарри покинул собственный благотворительный фонд Sentebale, и это событие вызвало скандал. Так, член королевской семьи ушел «в шоке» и с «разбитым сердцем» из-за серьезных внутренних конфликтов. Вместе с ним организацию покинул ее сооснователь — принц Сиси из Лесото. Об этом информирует The Guardian.
Фонд Sentebale («Не забывай меня») был создан принцами в 2006 году для поддержки жителей Лесото и Ботсваны, страдающих от бедности, ВИЧ и СПИДа.
Отставка Гарри последовала за массовым уходом попечителей, которые были недовольны действиями председателя фонда, доктора Софи Чандауки.
Поводом для разногласий стало ее решение сосредоточить основные ресурсы организации на помощи африканским странам.
Ранее KP.RU писал, что принца Гарри могут посадить или депортировать из-за анкеты для визы. Так, по мнению надзорных органов, он скрыл при оформлении визы информацию об употреблении наркотиков. Это — основание для лишения этой самой визы и выдворения из страны.