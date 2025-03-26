Guardian: принц Гарри со скандалом ушел из своего благотворительного фонда

Ранее KP.RU писал, что принца Гарри могут посадить или депортировать из-за анкеты для визы. Так, по мнению надзорных органов, он скрыл при оформлении визы информацию об употреблении наркотиков. Это — основание для лишения этой самой визы и выдворения из страны.