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Гепатолог назвал признаки заболеваний печени, которые нельзя игнорировать

Врач Якушев: слабость и синяки могут быть первыми признаками заболеваний печени.

Источник: Комсомольская правда

Заболевания печени могут долго не проявляться явными симптомами. Однако есть несколько тревожных признаков, на которые стоит обратить внимание. Об этом KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Якушев.

— Если у вас есть выраженная слабость, субфебрильная температура, пожелтение кожных покровов, появление кровоточивости, которой не было раньше, а также синяков, эти признаки должны насторожить в первую очередь, — объяснил медик.

По словам специалиста, особенно важно обратить внимание на то, если родственники начинают замечать изменения в состоянии. Они могут заметить признаки печеночной энцефалопатии, когда головной мозг страдает из-за нарушения работы печени.

Кроме того, одним из ранних симптомов заболеваний печени может быть кожный зуд. Если он появляется без видимой причины и не связан с аллергией, это повод обратиться к гастроэнтерологу. В некоторых случаях кожный зуд может быть единственным симптомом редкого заболевания — первичного билиарного холангита.