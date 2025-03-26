Гепатолог назвал признаки заболеваний печени, которые нельзя игнорировать

Заболевания печени могут долго не проявляться явными симптомами. Однако есть несколько тревожных признаков, на которые стоит обратить внимание. Об этом KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Якушев.
— Если у вас есть выраженная слабость, субфебрильная температура, пожелтение кожных покровов, появление кровоточивости, которой не было раньше, а также синяков, эти признаки должны насторожить в первую очередь, — объяснил медик.
По словам специалиста, особенно важно обратить внимание на то, если родственники начинают замечать изменения в состоянии. Они могут заметить признаки печеночной энцефалопатии, когда головной мозг страдает из-за нарушения работы печени.
Кроме того, одним из ранних симптомов заболеваний печени может быть кожный зуд. Если он появляется без видимой причины и не связан с аллергией, это повод обратиться к гастроэнтерологу. В некоторых случаях кожный зуд может быть единственным симптомом редкого заболевания — первичного билиарного холангита.