Гепатолог назвал признаки заболеваний печени, которые нельзя игнорировать

Кроме того, одним из ранних симптомов заболеваний печени может быть кожный зуд. Если он появляется без видимой причины и не связан с аллергией, это повод обратиться к гастроэнтерологу. В некоторых случаях кожный зуд может быть единственным симптомом редкого заболевания — первичного билиарного холангита.