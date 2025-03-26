Главу Гагаузии Гуцул доставили в здание антикоррупционного центра Молдавии

В августе Евгения Гуцул предупреждала, что если власти Молдавии решатся на объединение с Румынией, Гагаузия пойдет на законное самоопределение. Она напомнила, что еще на референдуме в 2014 году большинство жителей Гагаузской автономии высказалось за сближение с РФ.