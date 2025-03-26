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Главу Гагаузии Гуцул доставили в здание антикоррупционного центра Молдавии

Сторонники политика, в том числе депутаты от блока «Победа» и представители других оппозиционных сил, собрались возле места, куда привезли задержанную.

Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии доставили в здание ведомства главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которую задержали в аэропорту Кишинева, сообщил представитель её пресс-службы.

Собеседник отметил, что политика посадили в спецмашину. При этом на неё не были одеты наручники.

«Гуцул привезли в здание НАЦ через вход со двора. Адвокаты были вместе с ней», — сказал представитель пресс-службы, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что к зданию прибыли несколько полицейских машин с усиленным составом.

Также появилась информация, что рядом собрались сторонники главы Гагаузии, в том числе депутаты от блока «Победа» и представители других оппозиционных политических сил.

Напомним, ранее стало известно, что Евгению Гуцул, планировавшую вылететь из аэропорта Кишинева в Стамбул, задержали на 72 часа. После задержания она пробыла в здании воздушной гавани несколько часов.

В августе Евгения Гуцул предупреждала, что если власти Молдавии решатся на объединение с Румынией, Гагаузия пойдет на законное самоопределение. Она напомнила, что еще на референдуме в 2014 году большинство жителей Гагаузской автономии высказалось за сближение с РФ.