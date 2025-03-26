Хабаровск закроют для проезда большегрузов с 31 марта

Традиционные весенние ограничения на движение по городским дорогам большегрузного транспорта вводит администрация Хабаровска с 31 марта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данная мера применяется, чтобы сохранить автомагистрали столицы региона в нормативном состоянии в сезон, когда грунт перенасыщен влагой. Ограничения будут действовать вплоть до 30 апреля.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэрии Хабаровска, предельно допустимая нагрузка на ось грузового автомобиля в период весенней распутицы не должна превышать 3,5 тонны. В противном случае придётся согласовать и оплатить проезд — заявку необходимо оформить через сайт федерального казённого учреждения «Росдормониторинг». Проверкой соблюдения требований займётся Госавтоинспекция.
— Через Хабаровск ежедневно с юга на север и обратно проходит более 40 тысяч автомобилей. Тот ущерб, который они наносят дорогам в период распутицы, даже вырученные от получения разрешения средства не покрывают, — рассказали в мэрии краевой столицы.
В городской администрации отметили, что ограничения не распространяются на международные перевозки грузов и пассажиров, доставку топлива, продовольственных товаров, почты и медицинских препаратов. При этом мэрия обращается к операторам проявить самосознательность и, чтобы хоть немного снизить нагрузку на дороги, преодолевать городские маршруты в ночное время.
Напомним, что сезонные ограничения на движения большегрузов, согласно приказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, будут поэтапно вводится и на региональных трассах. Это коснётся всех районов и округов субъекта. Так, в первую очередь запрет будет введён на территории Бикинского округа и Вяземского района — с пятого апреля.