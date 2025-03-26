Хабаровск закроют для проезда большегрузов с 31 марта

В городской администрации отметили, что ограничения не распространяются на международные перевозки грузов и пассажиров, доставку топлива, продовольственных товаров, почты и медицинских препаратов. При этом мэрия обращается к операторам проявить самосознательность и, чтобы хоть немного снизить нагрузку на дороги, преодолевать городские маршруты в ночное время.