Обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин изъявил желание пойти на СВО

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ и заместитель начальника Генерального штаба, выразил готовность принять участие в специальной военной операции (СВО). Информацию об этом сообщили защитники Шамарина в беседе с ТАСС.
По словам адвоката, Шамарин неоднократно подавал прошения с просьбой направить его на СВО, желая послужить родине. В Министерстве обороны РФ рассматривают это обращение.
В настоящее время Шамарин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа, что квалифицируется по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Ранее стало известно, что в уголовном деле экс-главы управления связи Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взяток, есть охраняемые законом сведения в части гособоронзаказа.