Православный архиепископ Элпидофор вручил Трампу крест с фразой «Иди и победи»

Вчера, 25 марта, в Белом доме отпраздновали День независимости Греции. На торжестве выступил священник Константинопольского патриархата в США Элпидофор. Он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом сделать государство непобедимым. Священник также сделал президенту подарок, сообщили в пресс-службе Греческой православной архиепископии.
Он вручил Дональду Трампу крест с надписью «Иди и победи». Этот трофей символизирует мир и непобедимость. Крест также является знаком божества и руководства.
«Вы напоминаете мне великого римского императора Константина, который основал и построил великолепный город Константинополь — мою Родину, сегодня известную как Стамбул», — обратился архиепископ к Дональду Трампу.
В администрации американского лидера, тем временем, назревает конфликт. Он связан со скандальным появлением редактора одной из газет в секретном чате чиновников США. Дональд Трамп не поверил в это и сообщил, что по-прежнему доверяет своей команде.