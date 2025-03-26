Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Православный архиепископ Элпидофор вручил Трампу крест с фразой «Иди и победи»

Архиепископ призвал Трампа сделать Америку непобедимой.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 25 марта, в Белом доме отпраздновали День независимости Греции. На торжестве выступил священник Константинопольского патриархата в США Элпидофор. Он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом сделать государство непобедимым. Священник также сделал президенту подарок, сообщили в пресс-службе Греческой православной архиепископии.

Он вручил Дональду Трампу крест с надписью «Иди и победи». Этот трофей символизирует мир и непобедимость. Крест также является знаком божества и руководства.

«Вы напоминаете мне великого римского императора Константина, который основал и построил великолепный город Константинополь — мою Родину, сегодня известную как Стамбул», — обратился архиепископ к Дональду Трампу.

В администрации американского лидера, тем временем, назревает конфликт. Он связан со скандальным появлением редактора одной из газет в секретном чате чиновников США. Дональд Трамп не поверил в это и сообщил, что по-прежнему доверяет своей команде.