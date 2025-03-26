Мужчина в темно-синей куртке пропал в Заельцовском районе Новосибирска

В Заельцовском районе Новосибирска пропал Чупахин Олег Витальевич. Мужчина ушел из дома 24 марта и не вернулся. Ориентировку на поиски Олега Витальевича опубликовали волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» Новосибирской области.
Рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, — перечислили приметы новосибирца волонтеры.
Одет был в темно-синюю куртку, серую футболку, темно-синие джинсы, черные ботинки, черную шапку. С собой у мужчины была черная сумка через плечо.
Если вы знаете, где находится Олег Витальевич, позвоните по номерам: 8−800−700−54−52 или 112.