В Челябинской области цирк работает без лицензии на показ животных

В Челябинской области Россельхознадзор обнаружил нарушения в работе гастролирующего циркового шоу «Импульс».
Артисты анонсируют свое выступления яркими афишами, на которых изображены собаки, голуби и змея. При этом проверка документов показала, что цирк был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в августе прошлого года. За прошедшее время бизнесмен не получил обязательную лицензию на использование животных в культурно-зрелищных целях.
— На основании этого в ближайшие дни проведем контрольно-надзорное мероприятие, в итоге которого объявим нарушителю предостережение и выдадим рекомендации о получении необходимой лицензии, — прокомментировали в Уральском управлении Россельхознадзора.