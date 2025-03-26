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В Челябинской области цирк работает без лицензии на показ животных

У Россельхознадзора возникли вопросы к цирковому шоу в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области Россельхознадзор обнаружил нарушения в работе гастролирующего циркового шоу «Импульс».

Артисты анонсируют свое выступления яркими афишами, на которых изображены собаки, голуби и змея. При этом проверка документов показала, что цирк был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в августе прошлого года. За прошедшее время бизнесмен не получил обязательную лицензию на использование животных в культурно-зрелищных целях.

— На основании этого в ближайшие дни проведем контрольно-надзорное мероприятие, в итоге которого объявим нарушителю предостережение и выдадим рекомендации о получении необходимой лицензии, — прокомментировали в Уральском управлении Россельхознадзора.