В Челябинской области цирк работает без лицензии на показ животных

Артисты анонсируют свое выступления яркими афишами, на которых изображены собаки, голуби и змея. При этом проверка документов показала, что цирк был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в августе прошлого года. За прошедшее время бизнесмен не получил обязательную лицензию на использование животных в культурно-зрелищных целях.