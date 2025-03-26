Мейкап с сюрпризом: Врач назвала пять опасностей «взрослой» косметики для детей

Ильина перечислила минимум пять причин не давать ребёнку доступ к косметичке. Во-первых, декоративные средства могут спровоцировать аллергическую реакцию, так как детская кожа более чувствительна к внешним раздражителям. Во-вторых, содержащиеся во взрослой косметике комедогенные вещества способны привести к появлению акне. А из-за антивозрастных ингредиентов молодая кожа может, напротив, начать преждевременное старение. Кроме того, некоторые токсичные вещества, такие как фталаты, парабены, красители и сульфаты, могут быть потенциально опасными для малышей.