Эксперт объяснил, как уволиться по соглашению сторон даже во время отпуска или болезни

Уволиться можно не только в рабочие дни, но и во время отпуска или больничного. Это может быть удобным вариантом как для сотрудника, так и для работодателя, если увольнение происходит по соглашению сторон. Об этом рассказал KP.RU член Ассоциации юристов России Никита Тарновский.