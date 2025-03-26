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Эксперт объяснил, как уволиться по соглашению сторон даже во время отпуска или болезни

Юрист Тарновский: уволиться по соглашению сторон можно на больничном и в отпуске.

Источник: Комсомольская правда

Уволиться можно не только в рабочие дни, но и во время отпуска или больничного. Это может быть удобным вариантом как для сотрудника, так и для работодателя, если увольнение происходит по соглашению сторон. Об этом рассказал KP.RU член Ассоциации юристов России Никита Тарновский.

— Уволиться по соглашению сторон в период отпуска можно так же, как и в любой другой день. Неиспользованную часть «отдыха» работодатель компенсирует. Это предусмотрено законом. Аналогичная ситуация и при увольнении в период больничного. Достаточно подать заявление, — объяснил эксперт.

По словам специалиста, соглашение сторон — самый гибкий и удобный способ увольнения. В нем можно прописать любые условия: сроки ухода, размер выплат, компенсацию за неиспользованный отпуск.

Особенно это актуально для сотрудников, которых сложно уволить в обычном порядке, например, беременных женщин или родителей-одиночек. Главное — заранее обсудить все нюансы и зафиксировать их документально. Тогда удастся избежать судебных споров и финансовых потерь.