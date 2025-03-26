Вологодский губернатор Филимонов: ограничения на продажу алкоголя могут изменить

Где ему нужно откорректировать вовремя свой курс во взаимодействии с коллегами, чтобы не портить климат общения в коллективе, не ломать людей, а созидать, смягчать свое сердце, умиротворять, проявлять мудрость на новом уровне руководящей работы, располагать к себе. Не отталкивать, а любить, объяснять, что такое любовь, что такое божественное провидение, что такое любовь, любовь, которая самая мощная сила, которая движет Вселенной, космосом и нашей планетой во всех смыслах.