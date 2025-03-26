В реках Башкирии начался спад уровня воды

Сообщения о новых подтоплениях поступили в центр обработки вызовов Системы-112 от жителей Караидельского и Аургазинского районов. На контроле экстренных служб остаются 6 ситуаций в 3 муниципальных образованиях: в Уфе, а также Архангельском и Чишминском районах.