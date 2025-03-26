В реках Башкирии начался спад уровня воды. За сутки было зафиксировано только 2 новых случая подтопления, сообщает руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
Сообщения о новых подтоплениях поступили в центр обработки вызовов Системы-112 от жителей Караидельского и Аургазинского районов. На контроле экстренных служб остаются 6 ситуаций в 3 муниципальных образованиях: в Уфе, а также Архангельском и Чишминском районах.
Максимальные подъемы уровня воды за сутки зарегистрированы на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района. За сутки вода поднялась, а 65 см, текущий уровень 347 см, выход реки на пойму 760 см. На реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района динамика уровня воды за сутки +23 см. Текущий уровень 381 см, выход реки на пойму 410 см.
При этом на реке Белой в районе Уфы уровень воды упал на 16 см, на реке Уфе — на 31 см, на реке Деме в районе села Дюсяново Бижбулякского района — на 17 см.
«Мониторинг водных объектов продолжается. Вчера в Салаватском районе на реке Юрюзань для активизации ледохода были проведены взрывные работы. Юмагузинское, Нугушское и Павловское водохранилища работают в режиме наполнения», — сообщил Первов оперативные данные к 8 утра.