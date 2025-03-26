Из Омска в Москву могут увеличить количество дневных авиарейсов

«Омская область в 2025 году стала Молодежной столицей России, а в 2026 году — Культурной столицей. Проводится и ещё будет проводиться большое количество массовых мероприятий, в том числе межрегиональных и федерального значения. Но при этом сильно сократилось количество рейсов, особенно дневных», — сказал сенатор.