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Из Омска в Москву могут увеличить количество дневных авиарейсов

Об этом сообщил сенатор от Омской области Иван Евстифеев.

Источник: РИА "Новости"

В Омской области рассматривается возможность увеличения частоты авиарейсов по маршруту Омск-Москва. Как сообщил сенатор от Омской области Иван Евстифеев в своём Telegram-канале, на заседании Совета Федерации по экономической политике сенатор выразил благодарность министру транспорта России Роману Старовойту за содействие в реализации проектов по возведению нового аэропорта Омск-Федоровка, автомагистрали «Северный обход».

Сенатор от Омской области также подчеркнул, что из-за роста числа запланированных мероприятий в регионе, включая молодёжные и культурные события в 2025 и 2026 годах, необходимо усовершенствовать авиационную связь. Он акцентировал внимание на уменьшении числа рейсов между Омском и Москвой, что создаёт неудобства для деловых кругов и деятелей культуры.

«Омская область в 2025 году стала Молодежной столицей России, а в 2026 году — Культурной столицей. Проводится и ещё будет проводиться большое количество массовых мероприятий, в том числе межрегиональных и федерального значения. Но при этом сильно сократилось количество рейсов, особенно дневных», — сказал сенатор.

Евстифеев упомянул о многочисленных обращениях от организаций и предпринимателей с просьбой об увеличении числа дневных рейсов. Он обратился к министру транспорта с предложением изучить данный вопрос с целью повышения транспортной доступности региона для приезжих и местных жителей. Ранее мы писали, что из Омска запустили рейсы до Минска.