В Иркутске комбинат питания подвел итоги работы за последние пять лет

— В 2020 году у муниципального предприятия были выявлены серьезные финансовые нарушения, убытки составили около 94 миллионов рублей, а кредиторская задолженность достигла 120 миллионов. Тогда было решено сменить руководителя комбината, а для финансового оздоровления администрация заключила муниципальный контракт с одним из банков на выделение 100 миллионов, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.