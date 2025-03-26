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В Иркутске комбинат питания подвел итоги работы за последние пять лет

Предприятие прошло через определенные финансовые трудности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский комбинат питание подвел итоги работы за прошедшие пять лет. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, это время было непростым — пришлось пережить определенные финансовые трудности и реформы, однако через все невзгоды удалось успешно преодолеть.

Комбинат не только сохранил свою деятельность, но и стал успешным примером преобразования муниципального предприятия. На сегодняшний день работники организации обеспечивают питанием тысячи школьников и детсадовцев.

— В 2020 году у муниципального предприятия были выявлены серьезные финансовые нарушения, убытки составили около 94 миллионов рублей, а кредиторская задолженность достигла 120 миллионов. Тогда было решено сменить руководителя комбината, а для финансового оздоровления администрация заключила муниципальный контракт с одним из банков на выделение 100 миллионов, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Подрядчик отремонтировал здание комбината — заменил покрытие стен и пола, обновил инженерные коммуникации и другое. Сейчас предприятие разрабатывает все больше новых блюд, предоставляем меру соцподдержки многодетным семьям, в штат приняли врача-диетолога, а работники принимают участие в различных кулинарных соревнованиях.

Отметим, что комбинат обеспечивал обедом 15 медучреждений во время пандемии коронавируса, в 2023 кормил и предоставлял сухие пайки мобилизованным.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что куриные яйца подешевеют на 25 рублей в Приангарье.