Экономист Кричевский предрек рост популярности схемы с обменом жилья

Кричевский прогнозирует, что доля альтернативных сделок может вырасти в этом году. Однако, когда ЦБ начнет снижать ставки (что вероятно в ближайшей перспективе), рынок, скорее всего, вернется к стандартной схеме с ипотечным кредитованием.