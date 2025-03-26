Экономист Кричевский предрек рост популярности схемы с обменом жилья

В условиях высоких ставок по рыночной ипотеке альтернативным решением для покупателей может стать советская схема обмена жилья. Об этом рассказал Алексей Кричевский, эксперт в сфере недвижимости и автор Telegram-канала «Экономизм’в интеервью агентству “Прайм”.
Он пояснил, что подобная практика существовала и после распада СССР, но тогда она называлась «альтернативной сделкой».
Найти взаимовыгодный вариант обмена непросто, поэтому чаще применяется второй сценарий — продажа имеющегося жилья с последующим оформлением ипотеки. Однако при текущих ставках около 30% многие задумываются о возврате к первому варианту.
Кричевский прогнозирует, что доля альтернативных сделок может вырасти в этом году. Однако, когда ЦБ начнет снижать ставки (что вероятно в ближайшей перспективе), рынок, скорее всего, вернется к стандартной схеме с ипотечным кредитованием.
Накануне финансист Александр Абрамов анонсировал, что ключевая ставка будет падать во второй половине 2025 года.