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Экономист Кричевский предрек рост популярности схемы с обменом жилья

В России рассказали о возможном возврате к советскому способу покупки жилья.

Источник: Комсомольская правда

В условиях высоких ставок по рыночной ипотеке альтернативным решением для покупателей может стать советская схема обмена жилья. Об этом рассказал Алексей Кричевский, эксперт в сфере недвижимости и автор Telegram-канала «Экономизм’в интеервью агентству “Прайм”.

Он пояснил, что подобная практика существовала и после распада СССР, но тогда она называлась «альтернативной сделкой».

Найти взаимовыгодный вариант обмена непросто, поэтому чаще применяется второй сценарий — продажа имеющегося жилья с последующим оформлением ипотеки. Однако при текущих ставках около 30% многие задумываются о возврате к первому варианту.

Кричевский прогнозирует, что доля альтернативных сделок может вырасти в этом году. Однако, когда ЦБ начнет снижать ставки (что вероятно в ближайшей перспективе), рынок, скорее всего, вернется к стандартной схеме с ипотечным кредитованием.

Накануне финансист Александр Абрамов анонсировал, что ключевая ставка будет падать во второй половине 2025 года.