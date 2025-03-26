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В легкие жителей Новосибирска вместе с воздухом поступает аммиак

На территории двух районов Новосибирска зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, включая аммиак и взвешенные частицы. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС.

Жители Новосибирска дышат аммиаком и формальдегидом.

На территории двух районов Новосибирска зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, включая аммиак и взвешенные частицы. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС.

«Пыль — до 1,4 ПДК, формальдегид — до 1,1 ПДК», — говорится в сообщении на сайте. Нарушения экологических норм обнаружены в Ленинском и Заельцовском районах Новосибирска.

Превышение предельно допустимых концентраций загрязнителей, таких как фтористый водород, формальдегид и пыль, является серьезной экологической проблемой для города. Кроме того, в Новосибирске периодически вводится режим «черного неба» (неблагоприятные погодные условия, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в воздух — прим. URA.RU). Последний раз такой режим был объявлен в конце февраля 2025 года, и длительные неблагоприятные условия сохранялись на протяжении десяти дней.