В легкие жителей Новосибирска вместе с воздухом поступает аммиак

Превышение предельно допустимых концентраций загрязнителей, таких как фтористый водород, формальдегид и пыль, является серьезной экологической проблемой для города. Кроме того, в Новосибирске периодически вводится режим «черного неба» (неблагоприятные погодные условия, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в воздух — прим. URA.RU). Последний раз такой режим был объявлен в конце февраля 2025 года, и длительные неблагоприятные условия сохранялись на протяжении десяти дней.