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Запашный призвал лишить госнаград Макаревича и Вайкуле

Народный артист России Эдгард Запашный считает неправильным, что артисты, уехавшие из страны и оскорбляющие Россию, за границей «транслируют» наличие у себя российских наград.

Источник: Аргументы и факты

Народный артист России Эдгард Запашный призвал лишить госнаград и званий музыканта Андрея Макаревича* и певицу Лайму Вайкуле, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Вайкуле является обладателем ордена Дружбы. «О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле — разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?» — сказал Запашный.

Он также упомянул лидера рок-группы «Машина времени» Макаревича, ранее высказывавшегося против России, неоднократно оскорблявшего российское население и поддерживающего Украину. Запашный напомнил, что Макаревич является народным артистом России, однако народ его давно не воспринимает всерьез.

По словам Запашного, эти артисты «транслируют» на Западе наличие у себя российских наград, что неправильно.

Ранее Запашный на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству предложил разработать механизм лишения государственных званий артистов, которые уехали за границу и оскорбляют Россию.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин также предлагал лишить Макаревича звания Народного артиста России и доплат к пенсии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.