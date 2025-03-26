Запашный призвал лишить госнаград Макаревича и Вайкуле

Народный артист России Эдгард Запашный призвал лишить госнаград и званий музыканта Андрея Макаревича* и певицу Лайму Вайкуле, передает РИА Новости.
Он напомнил, что Вайкуле является обладателем ордена Дружбы. «О какой дружбе народов может идти речь, если Лайма Вайкуле — разжигательница, прежде всего, конфликтов между русскими и всеми остальными?» — сказал Запашный.
Он также упомянул лидера рок-группы «Машина времени» Макаревича, ранее высказывавшегося против России, неоднократно оскорблявшего российское население и поддерживающего Украину. Запашный напомнил, что Макаревич является народным артистом России, однако народ его давно не воспринимает всерьез.
По словам Запашного, эти артисты «транслируют» на Западе наличие у себя российских наград, что неправильно.
Ранее Запашный на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству предложил разработать механизм лишения государственных званий артистов, которые уехали за границу и оскорбляют Россию.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин также предлагал лишить Макаревича звания Народного артиста России и доплат к пенсии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.