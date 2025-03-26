Родина-мать появится на будке в Первомайском сквере Новосибирска

Одним из объектов, на котором планируется разместить картину, станет трансформаторная подстанция в Первомайском сквере, расположенная на входе с улиц Советской и Максима Горького. Это место привлекает внимание активным пешеходным и автомобильным трафиком. Панно могут разместить на всех четырех фасадах подстанции. Также проект включает украшение забора на улице Победы и фасада здания № 80 на улице Семьи Шамшиных.