Родина-мать появится на будке в Первомайском сквере Новосибирска

В Новосибирске стартовали общественные обсуждения по проекту создания праздничного панно в стилистике Дня Победы. На сайте города горожан просят высказать мнение о перспективах размещения изображения на ограждении и фасадах зданий, принадлежащих АО «РЭС» и АО «Электромагистраль».
Одним из объектов, на котором планируется разместить картину, станет трансформаторная подстанция в Первомайском сквере, расположенная на входе с улиц Советской и Максима Горького. Это место привлекает внимание активным пешеходным и автомобильным трафиком. Панно могут разместить на всех четырех фасадах подстанции. Также проект включает украшение забора на улице Победы и фасада здания № 80 на улице Семьи Шамшиных.
Жители города могут ознакомиться с эскизами проекта по ссылке и отправить свои предложения и замечания до 11 апреля 2025 года на электронную почту infosovet@admnsk.ru.