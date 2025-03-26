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Пермяков приглашают обсудить развитие парка имени Чехова

Администрация Перми продолжает серию встреч с жителями, посвященных обсуждению развития городских пространств.

Источник: Reuters

Такие встречи уже состоялись для обсуждения концепции развития парка «Счастье есть», парка имени Горького, а также сада имени Миндовского.

В четверг, 3 апреля, во Дворце культуры им. А. П. Чехова в 17:00 начнется встреча горожан для обсуждения концепции развития парка культуры и отдыха им. А. П. Чехова. Встреча состоится в формате рабочих групп, и каждый желающий сможет высказать идеи и задать вопросы. Пермяки смогут обсудить вопросы озеленения парка, обдумать, какие уже существующие сценарии использования парка важно поддерживать и какие должны появиться новые функции и услуги.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться. Мнения горожан будут учтены при дальнейшем развитии концепции парка.