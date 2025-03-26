В омском Минздраве объяснили задержки поставок жизненно важных лекарств

Как сообщили в ведомстве, основные причины дефицита — неудавшиеся торги, в результате которых не были закуплены препараты, такие как «Салофальк ТН», «Хумалог Пенфилл» и «Метипред» в таблетках. Эти лекарства применяются при лечении язвенной болезни кишечника, сахарного диабета и бронхиальной астмы. Врачам приходится предлагать пациентам замену, что не всегда является оптимальным решением. В министерстве уверяют, что все вопросы с обеспечением льготников лекарствами находятся на контроле.