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В омском Минздраве объяснили задержки поставок жизненно важных лекарств

Задержки связаны с неудавшимися торгами. Часть препаратов не смогли закупить вовремя. Министерство здравоохранения Омской области подтвердило продолжающийся дефицит ряда жизненно важных препаратов для льготников.

Источник: Om1 Омск

Проблема затронула как федеральную, так и региональную категории. С начала года омичи неоднократно жаловались на отсутствие необходимых лекарств, несмотря на действующую систему закупок.

Как сообщили в ведомстве, основные причины дефицита — неудавшиеся торги, в результате которых не были закуплены препараты, такие как «Салофальк ТН», «Хумалог Пенфилл» и «Метипред» в таблетках. Эти лекарства применяются при лечении язвенной болезни кишечника, сахарного диабета и бронхиальной астмы. Врачам приходится предлагать пациентам замену, что не всегда является оптимальным решением. В министерстве уверяют, что все вопросы с обеспечением льготников лекарствами находятся на контроле.