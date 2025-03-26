В трех регионах Казахстана ограничено движение по автотрассам

Актюбинская область:
автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3−92 (г. Кандыагаш-г. Эмба).
Костанайская область:
на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
Северо-Казахстанская область:
автодорога «Обход города Петропавловск» км 4−7, с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль.
В настоящее время для содержания дорог задействованы 45 единиц спецтехники и 57 специалистов, отметили в компании.
Между тем, 26 марта на большей части Казахстана ожидается туман. В некоторых регионах будут осадки в виде дождя и снега. В 15-ти регионах объявили штормовое предупреждение.
Вместе с тем, загрязнение воздуха ожидается в четырех городах, это: Астана, Актобе, Алматы и Костанай.