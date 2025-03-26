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В трех регионах Казахстана ограничено движение по автотрассам

АСТАНА, 26 мар — Sputnik. В трех регионах Казахстана ограничили движение по автотрассам, сообщил «КазАвтоЖол». А именно:

Источник: Sputnik.kz

Актюбинская область:

автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3−92 (г. Кандыагаш-г. Эмба).

Костанайская область:

на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область:

автодорога «Обход города Петропавловск» км 4−7, с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль.

В настоящее время для содержания дорог задействованы 45 единиц спецтехники и 57 специалистов, отметили в компании.

Между тем, 26 марта на большей части Казахстана ожидается туман. В некоторых регионах будут осадки в виде дождя и снега. В 15-ти регионах объявили штормовое предупреждение.

Вместе с тем, загрязнение воздуха ожидается в четырех городах, это: Астана, Актобе, Алматы и Костанай.