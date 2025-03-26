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В семи квартирах ветеранов ВОВ идет косметический ремонт

В трех квартирах работы уже завершены и приняты хозяевами.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Омска рассказали о помощи ветеранам ВОВ. Так, в этом году на средства муниципального бюджета ремонтируют 7 квартиры ветеранов. В трех работы уже приняты хозяевами.

Как написал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, ремонт включает замену плитки, оклейку обоев и ремонт потолков — все работы проводятся с учетом пожеланий ветеранов или их родственников.

На ремонт из городского бюджета выделено 1,2 миллиона рублей. Завершение всех работ запланировано до конца марта, что станет приятным подарком для героев Победы в преддверии 9 Мая.

Сергей Шелест подчеркнул, что забота о ветеранах — приоритетная задача городской администрации, и на все обращения за помощью дается оперативный ответ.